Hoogleraar UvA: 'Weigeren mondkap niet strafbaar en boete wordt kwijtgescholden'

Vanaf morgen moet je op verschillende plekken in de stad verplicht een mondkapje op; tenminste dat zegt de gemeente. Juridisch gezien is het moeilijk om mensen te verplichten, zegt hoogleraar Publiekrecht (UvA) Leonard Besselink. Ook de boete van 95 euro die je in het uiterste geval kunt krijgen is volgens de hoogleraar ongegrond.

AT5

'Als de burgemeester heeft gezegd in een noodverordening: "Je mag de Kalverstraat niet in zonder mondkapje", dan bent u niet strafbaar', zegt Besselink. 'De burgemeester denkt dat u strafbaar bent, maar de burgemeester heeft het niet helemaal begrepen. In de grondwet staat artikel 10: ieder heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, behalve als de wet daarin beperkingen opstelt. Die wet kan alleen aangepast worden door de Eerste en Tweede Kamer en niet door lagere overheden zoals gemeentes.'

Quote Morgen kun je gewoon zonder een mondkapje door de Kalverstraat. Of het verstandig is, is wat anders. UVA-hoogleraar Leonard Besselink

Vorige week maakte de veiligheidsregio bekend dat in 'gebieden waar het krap en druk is' vanaf woensdag een niet-medische mondkap verplicht is. Tot nu toe gaat dat om de Kalverstraat, de Wallen, Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat. Daar werd vanmiddag ook nog een boete van 95 euro aan toegevoegd. Maar die wordt volgens de hoogleraar zeer waarschijnlijk kwijtgescholden als je hem aanvecht. 'De grondwet is ondubbelzinnig, beperkingen op de persoonlijke levenssfeer moeten een grondslag in de wet hebben, die heeft het niet. Een eerstejaars rechtenstudent moet dit kunnen beoordelen. De rechter zal dat ook doen en je gaat vrijuit', aldus Besselink.

Quote Een eerstejaars rechtenstudent moet dit kunnen beoordelen. HOOGLERAAR LEONARD BESSELINK

'Morgen kun je gewoon zonder een mondkapje door de Kalverstraat, of het verstandig is, is wat anders', zegt Besselink. Hij wijst erop dat mensen die weten dat een mondkapje niet verplicht kan worden, zich misschien niet aan de regels gaan houden. 'Ik zou zeggen wetgever, doe er wat aan!'