Halsema: 'We zijn bereid vergaande maatregelen te nemen'

Ook zullen handhavers nu al vaker controleren en kunnen horecazaken en feestzalen al na een waarschuwing gesloten worden en bij excessen kunnen bedrijven zelfs meteen gesloten worden. Daarnaast moeten zalencentra het melden als er meer dan honderd mensen bij elkaar komen.

Ze hoopt dat Amsterdammers door haar waarschuwing om meer maatregelen te nemen, zoals een maximumaantal aanwezigen tijdens bijeenkomsten of een eerdere sluiting van horeca, zich vaker aan de coronaregels zullen houden. 'Let op jezelf, let op je naasten, let op de mensen van wie je houdt, zorg voor je gezondheid, maar zorg ook voor de stad.'

Meerdere Amsterdammers klaagden de afgelopen maanden over feesten in de buitenlucht, waarbij de politie niet ingreep omdat er te weinig capactiteit zou zijn. 'Bij mijn weten treedt de politie veel en vaak op', reageerde Halsema. Ook kan geluidsversterkende apparatuur in de buitenlucht meteen in beslag genomen worden.'

Het hele statement dat Halsema vanavond gaf is hieronder te zien: