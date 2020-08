GGD is het zat: 'Dit is dweilen met de kraan open'

Zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen waren er al, maar als Amsterdammers met het virus blijven omgaan zoals ze nu doen, dan is er voor de GGD geen houden meer aan.

'Onze zorgen zitten ook in het gedrag dat we zien', zegt Anja Schreijer, hoofd infectieziekten bij de GGD. 'Als we mensen spreken dat ze moeite hebben om contacten met ons te delen, dat ze moeite hebben thuis in isolatie te blijven.

'We zien mensen die gewoon aan het werk gaan terwijl ze klachten hebben, zelfs als ze positief getest zijn', vervolgt Schreijer. 'Dat zijn echt zorgelijke dingen en dan is het echt dweilen met de kraan open.'

'Anders heeft het geen zin meer'

De vraag is dus of de GGD op deze manier wel in staat is om haar belangrijkste taak uit te voeren: het doen van goed bron- en contactonderzoek. Schreijer: 'We doen ons uiterste best, maar daar hebben we Amsterdammers hard voor nodig. Anders heeft het geen zin meer op een gegeven moment.'

