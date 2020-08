Boa's mishandeld in metro door mondkapje-weigeraar

Twee buitengewoon opsporingsambtenaren ( boa's ) zijn dinsdag in de namiddag mishandeld door een passagier in het openbaar vervoer.

Rond 15.00 uur voerden de handhavers controles uit bij reizigers ter hoogte van de halte Waterlooplein. Een 20-jarige Amsterdammer weigerde een mondkapje te dragen. De man kreeg in eerste instantie alleen een waarschuwing, maar werd wel geregistreerd in het systeem. Bij een volgende overtreding zou een boete volgen.

Daar was de man het blijkbaar niet mee eens. Volgens de BOA Bond duwde hij één boa tegen de grond en schopte hij zijn collega. Ook droeg hij, volgens de bond, een groot broodmes bij zich. Eén van de boa's liep een gekneusde elleboog en arm op. 'De politie was er na ongeveer zeven minuten, maar toen was het kwaad al geschied: in de eerste minuten gebeuren dit soort dingen', zegt de bond.

De politie laat weten inderdaad op de hoogte te zijn van een controle die uitgelopen is op een conflict. De 20-jarige verdachte is aangehouden.