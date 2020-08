Achtergrond Viroloog Menno de Jong: 'Mondkapjesverplichting geen goed idee'

Het experiment met mondkapjes op verschillende plekken in de stad is geen goed idee. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong in een nieuwe aflevering van de Corona Q&A. 'Ik maak me een beetje zorgen over de invloed op het gedrag.'

Sinds 5 augustus moet je op onder andere de Wallen, Kalverstraat en de Albert Cuyp een mondkapje dragen. De GGD en Veiligheidsregio maken zich zorgen over het fors stijgend aantal coronabesmettingen in de stad. De mondmaskers zijn bedoeld als extra bescherming op drukke plekken waar het moeilijk is de anderhalve meter afstand te houden. Het gaat om een experiment. De resultaten van die proef zullen in september bekend worden gemaakt. De Jong is geen voorstander: 'De reden dat ik niet voor de mondkapjes ben is dat het effect op zijn hoogst beperkt zou zijn.'

Vrijdag stelden onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) dat het wel of niet dragen van een mondkapje eigenlijk geen invloed heeft op de mate waarin mensen zich aan de 1,5 meter houden. De onderzoekers keken onder andere naar camerabeelden van een winkelstraat in Amsterdam, maar deze observaties dateren wel van ruim vóór de start van het experiment in de vijf drukke gebieden. 'Afstand houden blijft het beste' De Jong blijft de basisregels het allerbelangrijkst vinden: 'Waar ik bang voor ben, is dat als de overheid het gaat verplichten, mensen het gaan zien als alternatief voor het afstand houden. De meest veilige manier om verspreiding te voorkomen is nog steeds de 1,5 meterregel en het thuisblijven bij klachten. Ik maak me een beetje zorgen over de invloed op het gedrag.'

Waterbedeffect? Bovendien denkt De Jong dat er mogelijk ook een waterbedeffect kan optreden: 'Je ziet wel dat er minder mensen de Kalverstraat ingaan. Het kan voor de drukte daar een positief effect hebben, maar ook negatief uitwerken op gebieden waar geen mondkapjes verplicht zijn.' De viroloog trekt ook de vergelijking met de argumentatie van een mondkapje in het openbaar vervoer. Toch hoopt hij dat het niet verder wordt ingezet. 'Het is een experiment en we moeten wachten wat het gaat opleveren. Maar ik zou terughoudend zijn met zo'n verplichting.'