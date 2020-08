Overlast door hangjongeren op Slotermeerlaan: 'Ze maken een rotlawaai en staan te dealen'

Veel jongeren zouden niet vertrekken als hen dat gevraagd wordt of meteen daarna weer terugkomen. 'We hebben hier tot twee uur 's nachts overlast', vertelt een bewoner. 'En aan de achterkant zitten ze ook nog in de auto's. Ze maken een rotlawaai en ze staan te roken en te dealen.'

De ruit van een kapperszaak in de straat werd vannacht vernield door meerdere explosies. De zaak is van de 28-jarige kickbockser Aziz Kallah. Volgens Het Parool gaan er in het criminele milieu al jaren verhalen over problemen die Kallah zou hebben, maar Kallahs advocaat ontkent dat met klem en zegt dat Kallah bovendien een blanco strafblad heeft.

In de buurt gaat het verhaal dat de hangjongeren de explosies mogelijk hebben veroorzaakt. Veel bewoners zouden inmiddels al verhuisd zijn vanwege de overlast. 'Mijn buurvrouw is vorige maand vertrokken is naar Purmerend. En mijn andere lieve buurtjes ook. Dus de gedachte om te verkassen komt wel eens bij me op', zegt een bewoner die er al ruim veertig jaar woont.