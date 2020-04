Jongeren beboet en opgepakt voor overtreden coronaregels op Plein '40-'45

Agenten hebben gisteren zes jongeren beboet die zich niet hielden aan de geldende noodverordening die is ingevoerd vanwege de coronacrisis. Twee andere jongeren werden zelfs opgepakt. Volgens de politie gaat het om jongeren die vaker voor overlast zorgen op het plein en in de buurt.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is groepsvorming in de stad verboden. In Amsterdam betekent dat dat mensen maximaal met zijn tweeën over straat mogen, tenzij het om gezinsleden gaat.

Boetes voor het overtreden van coronaregels kunnen voor burgers oplopen tot 400 euro. 'Als de overtreder de aanwijzingen van de politie niet opvolgt, dan kan die persoon worden aangehouden', zo schrijft de politie. Mogelijk is dat ook gebeurd bij de twee jongeren op Plein '40-'45.