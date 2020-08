Door explosie getroffen kapperszaak Slotermeerlaan nu ook beschoten

De kapperszaak aan de Slotermeerlaan waar gisternacht nog een explosie heeft plaatsgevonden, is vannacht beschoten.

De politie meldt dat de zaak rond 04.20 uur onder vuur is genomen vanaf een motorscooter. Niemand raakte gewond. Meerdere politie-eenheden, de recherche en Forensische Opsporing doen momenteel onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Explosie

Gisternacht werd nog een ruit van hetzelfde pand vernield door een explosie. Vermoed wordt dat die ontploffing is veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar ook dat wordt nog verder onderzocht.

De zaak is eigendom van de 28-jarige kickbokser Aziz Kallah. Volgens het Parool gaan er in het criminele milieu al lange tijd verhalen rond over problemen die hij zou hebben hebben veroorzaakt. Zijn advocaat ontkent dit met klem en benadrukt dat Kallah een blanco strafblad heeft.

In de buurt bestaan vermoedens dat hangjongeren, die daar voor veel overlast zorgen, mogelijk de explosie hebben veroorzaakt, vertelden bewoners gisteren tegen AT5. Een woordvoerder van de politie liet gisteren weten dat dat scenario onderzocht wordt, maar dat ook rekening wordt gehouden met andere scenario's.