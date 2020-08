Vrienden Westerpark boos over evenementenbeleid: 'Twee jaar gepolderd, niets overgenomen'

Al jaren zijn de gemeente en de Vrienden van het Westerpark in gesprek over het evenementenbeleid. De bewoners zijn kwaad over de overlast en de schade aan het park. Na twee jaar kwam er dan eindelijk een gezamenlijk advies van het stadsdeelbestuur, de bewoners, de stadsdeelcommissie en het WestergasBV. Maar tot grote teleurstelling van de bewoners zijn hun aanbevelingen niet meegenomen in het herziende locatieprofiel.

In het locatieprofiel staat beschreven hoeveel evenementen er jaarlijks mogen plaatsvinden in het park en op wat voor manier deze evenementen worden getoetst.

Aanbevelingen

Het park krijgt in totaal 123 evenementdagen per jaar voor zijn kiezen. In de aanbeveling van de bewoners vroegen ze om vermindering. Het behoort tot een van de vele concepten die niet zijn overgenomen in het het herziende locatieprofiel. 'We hebben twee jaar gepolderd en de burgemeester heeft niks overgenomen', vertelt Diego Pos, voorzitter van de Vrienden van het Westerpark. 'Dus het zijn niet een paar punten, maar het hele concept is niet overgenomen.'

De grootste teleurstelling voor de bewoners is dat er geen 'knoppen' zijn gekomen. Dit is een systeem waarbij evenementen kunnen worden beoordeeld aan de hand van diversiteit, kwaliteit en geluidsoverlast. Zo kan het dagelijks bestuur meer inzicht hebben over de festivals die plaatsvinden in het park.

Filmpje voor de burgemeester

Naar aanleiding van het herziende locatieprofiel zijn de Vrienden van het Westerpark een petitie gestart en hebben ze een filmpje gemaakt voor de burgemeester. In het filmpje wordt aan Halsema uitgelegd dat de huidige situatie niet meer werkbaar is. 'Ik heb het gemaild naar het persoonlijke e-mailadres van de burgemeester, maar nog geen antwoord gekregen', vertelt Diego Pos.

Een woordvoerder van het stadsbestuur laat in een reactie weten dat Iedereen die er iets van vindt nog kan reageren. 'Het stadsbestuur en de commissie worden nog een keer om advies gevraagd. Daarna wordt een nieuwe afweging gemaakt en wordt het met de raad besproken.'