Een op vijf afgewezen sollicitanten vermoedt discriminatie

De gemeente heeft van juli 2019 tot juni 2020 onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat een op de vijf Amsterdammers die wordt afgewezen voor een baan, denkt dat dit met discriminatie te maken heeft. Het gaat dan het vaakst om discriminatie op grond van leeftijd, daarna volgt discriminatie op grond van migratieachtergrond.

Groot Wassink noemt dat zorgwekkend. 'Amsterdam is een diverse stad die staat voor verbondenheid en het respecteren van verschillen. Maar deze cijfers en de toename van meldingen bij het Meldpunt Discriminatie laten zien dat discriminatie en uitsluiting nog aan de orde van de dag zijn, ook in Amsterdam.'

Eerder nam hij al maatregelen, zoals de inzet van mystery guests tijdens sollicitaties. Groot Wassink: 'Maar er is meer nodig, zoveel is duidelijk. Ik ga hierover de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers en met de Rijksoverheid.'