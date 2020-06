Wethouder: 30 procent gemeentelijke managers moet van niet-westerse afkomst zijn

Wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) wil dat het aantal ambtenaren bij de gemeente van 'niet-westerse migratieachtergrond' door middel van een voorkeursbeleid omhoog gaat. Volgens haar is de gemeente nu geen afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking.

Meliani heeft onderzoek laten doen naar onder meer de afkomst van het gemeentelijke personeel. Van de vorig jaar getelde 15670 ambtenaren heeft 26 procent een niet-westerse migratieafkomst en 10 procent een westerse migratieafkomst.

Betere werkgever

'De diversiteit van de stad Amsterdam zie je niet terug binnen de gemeente, terwijl dit wel bittere noodzaak is', stelt Meliani. 'Hoe meer verscheidenheid in de organisatie, hoe beter het contact met de bewoners van de stad en hoe scherper het oog voor wat er nodig is. Alleen met een inclusieve cultuur kan de gemeente Amsterdam haar werk goed uitvoeren én een betere werkgever worden.'

Het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in managementfuncties blijft volgens haar achter. Ze zegt dat er daarom een 'inclusief werving- en selectieproces' komt. 'Met als concreet instrument een voorkeursbeleid voor hogere management- en directiefuncties voor medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit moet ertoe leiden dat deze lagen van de organisatie straks voor 30 procent bestaat uit mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.'

Antidiscriminatiebeleid

Verder komt er een 'inclusieve werkcultuur'. Er wordt een intern antidiscriminatiebeleid ingesteld en het melden van pesten, discriminatie en uitsluiting wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt er een toegankelijkheidsagenda opgesteld, specifiek gericht op de fysieke toegankelijkheid en werkomstandigheden voor medewerkers met een (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte.

De gemeente gaat elke twee jaar onderzoek doen naar de beleving op de werkvloer en 'de

ontwikkeling van de personele samenstelling wordt nauwlettend gevolgd'. Ook wordt de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering.