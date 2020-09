Weer explosie op Pieter Calandlaan: 'Het is echt een rotbuurt geworden'

Met een nog onbekend explosief werd vannacht rond 03.15 uur de complete voorgevel van een nachtwinkel aan de Pieter Calandlaan vernield. Niemand raakte gewond, maar veel omwonenden voelen zich steeds minder veilig in hun buurt.

De knal was in een groot deel van de stad te horen. 'Ik zag het bed bewegen', vertelt een van de buurtbewoners. Hij keek daarna uit het raam en zag de vermoedelijke dader. 'Hij liep eromheen, alsof hij iets was vergeten, daarna vertrok hij op de brommer.'

Het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt op de Pieter Calandlaan. In september vorig jaar werd er een tabakszaak naast de avondwinkel beschoten en in mei vond er een explosie plaats bij een broodjeszaak.