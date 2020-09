Mysterieus kunstwerk op Overhoeksplein: 'Is het een vogelhuisje?'

Noord is weer een kunstwerk rijker. Gisteren werd op het Overhoeksplein het werk 'vreemde vogels' geplaatst. Maar wat het precies voorstelt is voor veel voorbijgangers een raadsel.

Op het kunstwerk zijn de namen van allerlei vogels geschilderd. 'Ontzettend leuk, creatief', vindt iemand. 'Grappig, met al die namen zo.'

'Is het een vogelhuisje?', vraagt een ander zich af. 'Cool, tof. Dat je even moet kijken wat het is.'

Het kunstwerk is betaald door de Stichting ter Verfraaiing van de Wereld. Volgens de stichting is het inderdaad een vogelhuisje waar 'vogels uit alle windrichtringen welkom zijn'.

De officiele onthulling moet nog plaatsvinden, maar het kunstwerk is dus wel al te zien.