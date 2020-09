Shishani, Duran Lantink en Salim Bayri: wie neemt de Amsterdamprijs mee naar huis?

Het wordt nu echt spannend voor de genomineerden; op 26 oktober wordt bekend gemaakt wie de Amsterdamprijs voor de Kunst mee naar huis mag nemen. Vandaag presenteren we de genomineerden in de categorie Stimuleringsprijs: singer-songwriter Shishani, modeontwerper Duran Lantink en beeldend kunstenaar Salim Bayri.

AT5

De wortels van singer-songwriter Shishani liggen in Namibië, Belgie en Nederland. Ze combineert de muzikale tradities van Namibië met andere muziekgenres. Ze toont een grote maatschappelijke betrokkenheid en schrijft over onderwerpen als mensenrechten, corruptie en het milieu. 'Mijn ouders zijn getrouwd tijdens apartheid in Namibië. Ik heb een zwarte moeder en een witte vader, dat was al iets', vertelt Shishani. 'Dus ik ben echt opgegroeid met het nadenken over hoe de maatschapij in elkaar zit en hoe de verdeling totaal scheef is. Dat heb ik echt vanaf het begin al meegekregen. Ik heb gezien en gevoeld hoe er anders met mn vader werd omgegaan als met mijn moeder.

Shishani Vranckx

Duran Lantink wordt meestal modeontwerper genoemd, maar zoekt eigenlijk juist het tegengestelde op van waar mode voor staat. Lantink staat voor hergebruik, sociale kritiek en diversiteit in zijn keuze voor modellen. 'Mijn werk focust zich vooral op het deconstructen van kleding die overgebleven is, dus netstock. Er zijn zoveel kledingstukken die niet verkocht worden. Die kledingstukken verbouwen we weer tot nieuwe items. Al die labels, je moet denken aan een Dior, een Gucci, al die hiërarchieën worden dan in één pot gestopt en daar wordt weer iets nieuws van gecreëerd. In die zin zijn we bezig met het slopen van bepaalde identiteiten om een nieuwe identiteit te creëren.'

Duran Lantink

Salim Bayri is geboren in Casablanca en reist als beeldend unstenaar voortdurend heen en weer tussen verschillende culturen en media. Hij ontwikkelde zijn alter ego 'Sad Ali', een afkorting van 'Sad Alien', een wezen dat zich nooit ergens thuisvoelt. 'Misschien zegt Sad Ali wel iets over mijn generatie, dat je het gevoel hebt te zweven en je nergens thuisvoelt.' Het feit dat hij genomineerd is voor de Amsterdamprijs brengt daar voor Bayri wellicht verandering in. 'Het geeft mij het signaal dat ik op de juiste plek ben.'

Salim Bayri

Bekendmaking winnaars Wie van deze talenten de Amsterdamprijs, waaronder een bedrag van 35.000 euro, mee naar huis mag nemen, wordt 26 oktober bekend gemaakt in ITA op het Leidseplein.