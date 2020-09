Amsterdamprijs voor de Kunst 2020

Wie zijn de genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst en waarom zijn ze genomineerd? AT5 stelt ze aan je voor in een serie portretten.

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt elk jaar toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt in drie categorieën.

In de categorie Stimuleringsprijs zijn dit jaar de genomineerden: singer-songwriter Shishani, beeldend kunstenaar Salim Bayri en modeontwerper Duran Lantink.

Genomineerd voor Beste Prestatie zijn cultureel centrum Mezrab, de band Jungle by Night en museum/creatief platform OSCAM.

De Categorie Bewezen Kwaliteit heeft dit jaar maar één genomineerde en daarmee een automatische winnaar: beeldend kunstenaar Jennifer Tee.

De uitreiking van de Amsterdamprijs in de overige twee categorieën is op 26 oktober en de winnaars ontvangen een geldbedrag van € 35.000. AT5 stelt de genomineerden vast aan je voor.