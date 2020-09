Jungle by Night, Mezrab of OSCAM: wie is straks de grote winnaar van de Amsterdamprijs?

De genomineerden zitten in spanning, want op 26 oktober is de uitreiking van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2020. De band Jungle By Night, cultureel centrum Mezrab en museum/creatief platform OSCAM strijden om de prijs in de categorie Beste Prestatie. Het AT5-programma Amsterdamprijs voor de Kunst portretteert de genomineerden.

Deze negenkoppige Amsterdamse band maakt furore met muziek die geworteld is in Afrobeat, Ethiopische jazz en funk: Jungle By Night. De afgelopen tien jaar gaven deze jonge jongens meer dan 500 concerten in ruim 25 landen en stonden op vooraanstaande festivals. Nu met corona is het op z’n zachtst gezegd wat stil, dus de nominatie voor de Amsterdamprijs kwam volgens percussionist Gino Groeneveld als een aangename verrassing. 'Het is heel mooi om tijdens deze coronaperiode, waarin je eigenlijk in een soort van negatieve sleur terecht komt omdat al die optredens niet doorgaan, om dan toch zo’n mooie erkenning te krijgen.'

Jungle By Night

Cultureel centrum Mezrab is een belangrijke initiator van storytelling in Amsterdam en programmeert ook concerten. Oprichter en mede-directeur Sahand Sahebdivani is ooit klein begonnen in de woonkamer, waar z’n vader kookte en z'n moeder zong en mensen elkaar ontmoetten. Inmiddels is Mezrab uitgegroeid tot een culturele instelling die bezocht wordt door jong en oud met verschillende nationaliteiten. Volgens Sahebdivani zijn verhalen in tijden van corona meer dan ooit nodig. 'Wij hebben persoonlijk contact nodig, wij moeten elkaar aanraken, wij moeten heel erg dicht tegen elkaar zitten. Juist in een tijd dat dat

allemaal wat minder kan is dat wat overblijft dat prachtige middel dat ook voor intimiteit zorgt. En dat is het persoonlijke verhaal.'

Mezrab

Museum/creatief platform OSCAM richt zich op het vergroten van de interesse in beeldende kunst in Amsterdam en met name in Zuidoost. Bij OSCAM is ruimte voor kunstenaars die vanuit hun eigen achtergrond en rauw hun verhaal willen vertellen en die soms bij andere gevestigde instituten niet welkom zijn. 'De nominatie betekent voor ons, voor OSCAM, voor onze community, voor onze familie dat onze verhalen worden gewaardeerd door de stad Amsterdam', vertelt oprichter Marian Duff. 'En dat voelt echt ontzettend goed.'

OSCAM

Bekendmaking winnaars Wie van deze talenten de Amsterdamprijs, waaronder een bedrag van 35.000 euro, mee naar huis mag nemen, wordt 26 oktober bekend gemaakt in ITA op het Leidseplein.