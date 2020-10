Genomineerd en meteen winnaar van de Amsterdamprijs: Jennifer Tee krijgt 'omhelzing van de stad'

Op 26 oktober vindt de uitreiking van de Amsterdamprijs plaats in ITA. De categorie Bewezen Kwaliteit heeft dit jaar maar één genomineerde en daarmee een automatische winnaar: beeldend kunstenaar Jennifer Tee. Amsterdammers kennen waarschijnlijk haar bekendste werk: Tulpen Palepai, een gigantisch collagewerk van tulpenblaadjes op het Centraal Station. Over Tee en haar werk gaat het deze week in het AT5 programma Amsterdamprijs voor de Kunst .

Jennifer Tee maakt ruimtelijk werk: sculpturen, collages en installaties, dit zijn meestal meerdere

sculpturen met performance in het werk. Ze doet regelmatig mee aan prestigieuze exposities over de hele wereld, zoals in 2018 de Biënnale van São Paolo en in 2019 de Biënnale van Istanbul. Tee doet veel onderzoek naar de geschiedenis en maatschappelijke context van haar werk.

Tulpen Palepai

'Tulpen Palepai' in het metrostation van de Noord/Zuidlijn verwijst zowel naar toerisme en de tulpenhandel als naar traditionele kleden uit Indonesië, het land waar Tee's vader werd geboren. 'Het is gemaakt van gedroogde tulpenblaadjes maar het stelt een afbeelding voor die veel voorkomt op Indonesische textielen uit Zuid-Sumatra', legt Tee uit. 'Op die textielen zijn vaak boten verbeeld die zich naar het hiernamaals begeven, dus die afbeelding geeft voor mij een soort transitie weer. En dat is natuurlijk de metrolijn in principe ook.'