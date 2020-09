Conservatorium krijgt dependance in Beatrixpark

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) krijgt over 2 jaar een dependance in het Beatrixpark op de Zuidas. De dependance komt in twee gebouwen van het voormalige Rooms-Katholieke Sint Nicolaascomplex: Convict en Kapel.

Het Conservatorium gaat uitbreiden omdat het gebouw aan het Oosterdok te klein is geworden. De aankomende musici krijgen onderwijs in Convict. In Kapel komt een kleine concertzaal waar het hele jaar door concerten worden georganiseerd die voor publiek toegankelijk zijn.

'Met deze dependance van het Conservatorium komt er een nieuwe locatie in Amsterdam bij om te genieten van cultuur', zegt wethouder Touria Meliani. 'Het wordt een mooie plek voor iedereen om kennis te maken met muzikale talenten en verschillende soorten muziek.'

In 2021 wordt er gestart met de bouw. Naar verwachting zal het Conservatorium de twee monumentale gebouwen in de zomer van 2022 in gebruik nemen.