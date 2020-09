Wonen in een bouwput, wonen boven winkels op het Koningsplein en een nieuwe energieneutrale school in Nieuw-West

In deze eerste aflevering van het najaar neemt het AT5 programma Bouw Woon Leef een kijkje bij drie verschillende projecten in de stad; de State in het Amstelkwartier, Project Koningsplein en de verbouwing van een BENG school (bijna energie neutrale gebouw) in Nieuw-West.

AT5

State Hoe is het om te wonen in een wijk in ontwikkeling? We spreken twee van de eerste bewoners van de State in het Amstelkwartier. Ze wonen in een bouwput, ervaren veel overlast en toch is bewoner van het eerste uur Kareem Chin heel enthousiast. ‘We hebben allemaal een loterij gewonnen.’ Voor het gebouw State waar hij woont waren namelijk 5.500 inschrijvingen voor iets meer dan 110 woningen.

Koningsplein Etages boven winkels staan vaak leeg of worden gebruikt als opslag, terwijl je er prachtig kunt wonen. Een groot probleem is de bereikbaarheid van de etages, want hoe kom je je winkelwoning binnen? Aan het Koningsplein hebben ze hier een unieke oplossing voor bedacht. ‘Pandje Koningsplein 10’ gaat dienen als de in- en uitgang van de appartementen. Op de plek van ‘pandje Koningsplein 10’ stond een niet-historisch gebouw, dat is inmiddels gesloopt en daarvoor in de plaats wordt het originele pandje, aan de hand van bouwtekeningen uit 1880, volledig nagebouwd.