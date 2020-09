Pionieren in het Amstelkwartier: 'We hebben allemaal de loterij gewonnen'

Het Amstelkwartier is een wijk in ontwikkeling. Tussen de Spaklerweg en de Duivendrechtsevaart worden in drie fases ongeveer 3300 woningen gebouwd. Fase 1 is bijna afgerond. De verwachting is dat in 2030 het Amstelkwartier helemaal af is. Het AT5 programma Bouw Woon Leef sprak twee bewoners uit die eerste fase. Want: Hoe is het nou om te wonen in een bouwput? Hoe is het als pionier in het Amstelkwartier?