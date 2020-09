Een jaar na de moord op Derk Wiersum: 'Moeten ons beroep in alle vrijheid kunnen uitoefenen'

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat advocaat Derk Wiersum werd vermoord. Mede-advocaat Nihad El Farougui werkte kort voor de moord nog samen met Wiersum aan een zaak. Achter de ruiten van het kantoor van Peter Plasman, waar El Farougui werkt, zijn twee schotten geplaatst. Op een van de schotten is de naam van Wiersum te lezen.

'Ik weet het nog heel goed', zegt El Farougui over de dag dat Wiersum vermoord werd. 'Het was rond acht uur 's ochtends. Ik zat op kantoor samen met een collega. En toen hoorde ik haar meerdere keren zeggen: "Oh mijn god, dit kan niet waar zijn". Ik kon het niet geloven. Waarom niet? Omdat ik hem ken als een heel vriendelijke collega, maar ook als een heel integere collega. Het was geen beruchte advocaat. Dus het kwam als een bom binnen. '

Nu, een jaar verder, zijn bij de advocatenkantoor van Peter Plasman twee grote zwarte schotten achter de ramen te zijn. 'Derk Wiersum' en 'Rechtsstaat', is te lezen op de schotten. El Farougui legt uit waarom deze boodschap te zien in. 'Zodat men zich toch even realiseert dat wij er in Nederland voor moeten strijden dat advocaten in alle vrijheid ons beroep moeten kunnen uitoefenen.

Alarmlijn

El Farougui heeft wel een idee hoe de veiligheid van advocaten in de toekomst meer gewaarborgd zou kunnen worden. 'Een suggestie zou kunnen zijn dat er een alarmlijn komt voor advocaten. Dat zou georganiseerd kunnen worden door de orde van advocaten samen met de burgemeester en de politie. Dat is dan een lijn die advocaten kunnen bellen op het moment dat zij zich onveilig voelen. En dat de politie het dan ook gelijk hoog opneemt.

De advocaten kregen vanmiddag goed nieuws, vertelt El Farougui. 'Zojuist zijn we door de Amsterdamse orde van advocaten ingelicht, dat de minister van Justitie en Veiligheid een pakket aan maatregelen heeft aangekondigd. Daarin wordt toegezien op de beveiliging van advocaten.'

El Farougui hoopt dat studenten blijven kiezen voor de rechten, ondanks de veiligheidsissues. 'Het is natuurlijk zonde als rechtenstudenten gaan twijfelen aan deze baan. Het is een wereldbaan, die heel veel diversiteit met zich meebrengt en het is ook een baan waarbij je ook goede dingen voor een cliënt kan betekenen.'