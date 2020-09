Politie grijpt in bij demonstratie Extinction Rebellion op Zuidas; activisten worden verplaatst

De activisten van Extinction Rebellion worden op dit moment op last van de burgemeester bestuurlijk verplaatst van de blokkade op de Zuidas. Eerder werd een demonstratie door het stadsbestuur toegestaan, maar mocht er niets geblokkeerd worden. Toch kwam er een blokkade door de actiegroep.

Beperkingen

Het protest is een onderdeel van een meerdaagse manifestatie. Komende zaterdag en zondag staan de demonstraties volgens planning op het Museumplein. Ook op andere plekken in Nederland worden demonstraties georganiseerd.

De demonstranten willen een zogeheten burgerberaad, waarbij een groep burgers met experts gaat praten om haalbare voorstellen te doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Meerdere demonstraties

Extinction Rebellion mag van vrijdag tot en met zondag niet langer dan 4 uur per dag demonstreren. Op vrijdag en zondag is de demonstratie toegestaan tot maximaal 19.30 uur. Op zaterdag tot 14.00 uur, vanwege een andere demonstratie. Via een evenementenpagina op Facebook van de actiegroep zijn de dagprogramma's bekendgemaakt.

Ook maandag wordt er in ieder geval nog een protest georganiseerd. Extinction Rebellion kondigt een 'massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie' aan. Het is niet duidelijk wat dit precies inhoudt.