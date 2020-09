Halsema: politie treedt op als klimaatactivisten morgen Zuidas blokkeren

Mochten de activisten van Extinction Rebellion morgen inderdaad het verkeer willen tegenhouden op de Zuidas, dan zal de politie ingrijpen. Dat zei burgemeester Femke Halsema vanmiddag tijdens een vergadering in de Stopera.

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga vroeg de burgemeester of de politie in actie komt als de klimaatactivisten inderdaad een blokkade organiseren. 'Zeker', antwoordde Halsema.

Corona

Volgens Halsema is de driehoek (burgemeester, justitie, politie) 'zeer intensief' met de komende demonstraties, er zijn ook andere klimaatprotesten aangekondigd voor vrijdag en komend weekend, bezig. 'Niet alleen omdat we ons er bewust van zijn dat er bijvoorbeeld blokkades kunnen gaan plaatsvinden, die niet zijn toegestaan, maar ook omdat er, doordat het om meerdaagse demonstraties gaat, er grote risico's voor corona kunnen zijn.'

Er zijn daarom verschillende scenario's voorbereid. 'De politieinzet is uitgebreid voorbereid. Er kunt er van op aan dat er voldoende politie aanwezig is, zoals bij andere demonstraties ook zo is als er risico's zijn.'

Overnachten mag niet

De gemeente maakte later op de middag verschillende voorwaarden voor de demonstraties bekend. Naast dat blokkades niet worden toegestaan, moeten de RIVM-richtlijnen goed worden nageleefd. De politie kijkt elke dag of dat daadwerkelijk gebeurt. Ook mag overnachten op het Museumplein, wat de activisten graag wilden, niet.

De verschillende protesten werden vorige week aangekondigd. Morgenmiddag willen de activisten de kruising van de De Boelelaan en de Beethovenstraat blokkeren. 'Want als grote bedrijven klimaatbeleid blokkeert blokkeren wij die bedrijven', schreef de groep.

Ongeveer een jaar geleden blokkeerde Extinction Rebellion al urenlang de Stadhouderskade in het centrum.