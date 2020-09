Klimaatactivisten kondigen nieuwe blokkadeactie aan

Dat kondigen ze aan op Twitter en op hun eigen site. Voorafgaand aan de blokkade moet er tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het Gustav Mahlerplein gedemonstreerd worden.

'Enkele uren na de legale demonstratie organiseren we ook een massale, vreedzame, creatieve en coronaproof blokkade van een belangrijke weg op de Zuidas. Want als grote bedrijven klimaatbeleid blokkeert blokkeren wij die bedrijven!', schrijven de klimaatactivisten.

Ook op 21 september kondigt de groep een 'massale disruptieve actie op de Zuidas' aan. Meer informatie geven ze daar later over. Verder willen ze van 18 tot 20 september een 'inspirerend programma' op de Zuidas houden, met onder meer een camping. Over die kampeerplaats zou al met de gemeente gesproken worden.

Ongeveer een jaar geleden blokkeerde Extinction Rebellion urenlang de Stadhouderskade in het centrum. De driehoek (burgemeester, justitie, politie) had die blokkade vooraf al verboden. Uiteindelijk greep de politie in.