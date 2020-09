Politie haalt 280 activisten weg bij blokkade Zuidas

Er zijn vandaag tot nu toe 280 activisten weggehaald bij een demonstratie van Extinction Rebellion op de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas. Een actievoerder is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. De demonstratie, waar bij de weg werd geblokkeerd, begon rond het middaguur.

Het protest is een onderdeel van een meerdaagse manifestatie. Komende zaterdag en zondag staan de demonstraties volgens planning op het Museumplein. Ook op andere plekken in Nederland worden demonstraties georganiseerd.

Meerdere demonstraties

Extinction Rebellion mag van vrijdag tot en met zondag niet langer dan 4 uur per dag demonstreren. Op vrijdag en zondag is de demonstratie toegestaan tot maximaal 19.30 uur. Op zaterdag tot 14.00 uur, vanwege een andere demonstratie. Via een evenementenpagina op Facebook van de actiegroep zijn de dagprogramma's bekendgemaakt.

Ook maandag wordt er in ieder geval nog een protest georganiseerd. Extinction Rebellion kondigt een 'massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie' aan. Het is niet duidelijk wat dit precies inhoudt.