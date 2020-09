Kroegbazen teleurgesteld over nieuwe maatregelen sluitingstijden: 'Het is financieel niet te doen'

Ongeveer honderd kroegbazen zijn teleurgesteld over de nieuwe maatregelen met betrekking tot de sluitingstijden in de horeca. Via een brandbrief op Instagram met de hashtag #dehorecaishetbeu roepen de ondernemers premier Mark Rutte en de burgemeester op om 'de horeca niet te straffen voor iets dat zij niet kunnen voorkomen'.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat cafés en kroegen vanaf zondag om 01.00 uur moeten sluiten. Na middernacht moeten de deuren al dicht en gaat de muziek uit.

Hoewel het aanscherpen van de coronamaatregelen in de horeca al even in de lucht hing, is de teleurstelling bij de kroegbazen er niet minder om. 'Het is financieel niet te doen', zegt Samuel King van Café Pamela. 'We verdienen het meeste geld tussen 22.00 uur en 03.00 uur. Op deze manier lopen we elke week duizenden euro's mis.'

1,5 metermaatregel in horeca

Toch is het lastiger om de 1,5 metermaatregel te handhaven als mensen langer in het café zitten en dan ook meer alcohol op hebben. 'Natuurlijk is dat lastiger, maar we hebben maatregelen genomen: mensen blijven aan tafel, mensen desinfecteren hun handen, mensen reserveren...', zegt Jamie van der Will van De Kopstootbar. 'Of de nieuwe maatregelen verschil gaan maken? Ik weet het niet.'

De kroegbazen vinden dat het aantal besmettingen in de horeca relatief laag zijn. Bezoekers die AT5 op het terras spreekt begrijpen de frustraties van de ondernemers wel, maar een geneeskundestudent ziet ook de andere kant. 'Een aantal weken geleden was het allemaal nog niet zo heel erg aan de gang', zegt ze. 'Maar nu heb ik een baantje in de COVID-zorg, dat wordt weer ingezet.' Omdat het aantal besmettingen stijgt vindt ze het dan ook goed dat de maatregelen worden aangescherpt.

'Lijnrecht tegenover elkaar'

De brief van de horecaondernemers wordt veel geliked op Instagram, maar dat is voor de ondernemers niet genoeg. 'Het lijkt mij goed om een keer op gesprek te komen om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen', zegt Van der Will. 'Ik heb namelijk niet het gevoel dat brancheverenigingen nu een potje kunnen breken in de Stopera. Het lijkt er meer op dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan.'

Voor King is de maatregel zuur. Hij begon zijn zaak net voor de lockdown en na de versoepelingen had hij weer even de spirit te pakken. 'Ik dacht: nu begint het weer en kan ik dit overleven.' De nieuwe maatregelen in de horeca zijn voor hem daarom ook een klap in het gezicht. Wel kan hij vanavond nog een keer tot sluitingstijd zijn gasten bedienen. 'I make the most it!'