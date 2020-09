Horeca vreest nieuwe maatregelen: 'Het is klap op klap'

'Dat wordt gewoon een drama', is Morris van Breda van Café Helmers duidelijk over een mogelijke vervoegde sluitingstijd voor horecazaken. 'Behalve dat het vervelend is voor de zaak zou ik het ook heel raar vinden. Als je vrijdagavond om twaalf uur dicht moet, wat gaan al die mensen dan doen? Alles moet tegelijkertijd leeg, iedereen wil nog door, mensen gaan de straat op of naar parken of pleinen.'

Ook Onno van Grondelle van Brasserie Nel op het Amstelveld zou maatregelen voor de horeca lastig te begrijpen vinden. 'Mensen gaan dan met z'n allen thuis zitten. En volgens mij is bewezen dat daar de meeste besmettingen ontstaan. Hier zit iedereen buiten. We hebben bijna niemand hier binnen. Volgens mij worden de maatregelen in de cafés beter gehandhaafd dan wanneer mensen thuis zitten.'