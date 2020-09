Omwonenden en medewerkers afgebrande kringloopwinkel: 'We zijn in shock'

Buurtbewoners en medewerkers van de vannacht afgebrande kringloogwinkel Rattaplan reageren geschokt op de overgebleven ravage. Vooral omdat de winkel een belangrijke buurtfunctie had. 'Er is nu ook een stukje van ons weg'.

De brand, die vannacht even voor 00.30 uur ontstond, woedde hevig en was moeilijk te blussen omdat de zaak vol stond met brandbare spullen. Er moest een sloopkraan worden ingezet om bij de brandhaar te komen. Pas om 06.30 uur had de brandweer de brand onder controle.

Verdriet en ongeloof overheersen bij buurtbewoners en medewerkers. 'De hele buurt stond op straat en zagen hoe het allemaal in vlammen op ging. Verschrikkelijk', zegt een vrouw. 'Er is nu eigenlijk ook stukje van ons weg want het was echt een buurtwinkel. De shock is nog steeds aanwezig.'

Een man die als teamleider werkt in de winkel nam ook een kijkje bij zijn verwoeste werkplek. 'Ik had al iets gezien op AT5, maar dat het zo erg was dat wist ik niet', vertelt hij. Ook een collega die er al 11 jaar werkt is behoorlijk van slag. 'Ik ben er toch wel verdrietig van. Je bouwt alles op en nu brandt dat in één keer af.'