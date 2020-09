Zorgen bij de burgemeester: 'We moeten echt uitkijken in Amsterdam'

Burgemeester Halsema is bezorgd nu in Amsterdam de laatste tijd zeer veel inwoners positief getest worden op corona. De nieuwe maatregelen moeten daar verandering in brengen. 'We moeten echt uitkijken in Amsterdam', vertelt ze vanuit haar tuin in de ambtswoning.

Het blijkt in de stad lastig het coronavirus onder controle te krijgen. Sterker nog, het aantal besmettingen in de stad stijgt flink. Ook de burgemeester heeft zich de afgelopen tijd twee keer moeten laten testen. 'Met negatieve uitslag', vertelt ze.

Extra maatregelen

De extra maatregelen gaan vanaf vanavond 18.00 uur in. Zo moet in de horeca om middernacht het licht aan en moeten de mensen de tent om 01.00 uur hebben verlaten. Dit moet het risico op besmettingen doen afnemen. 'Met name 's avonds laat, als er gedronken is, heeft men moeite om afstand te houden. Door de laatste twee uur eraf te snoepen kun je voorkomen dat jongeren, studenten of anderen in een café te dicht bij elkaar gaan zitten.'

Eerder werd gecommuniceerd dat ook parken 's nachts zouden worden afgesloten om illegale feestjes tegen te gaan. Dat blijkt genuanceerder te liggen. 'Dat was in de communicatie een beetje te ruig opgeschreven', legt de burgemeester uit. 'We gaan wel meer buitengebieden afsluiten als we het vermoeden hebben dat er illegale feesten worden gehouden.'