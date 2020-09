Erik ten Hag was meteen enthousiast over Mohammed Kudus: 'Hij is voor de basis gehaald'

Mohammed Kudus kreeg gisteren van trainer Erik ten Hag te horen dat hij tegen RKC Waalwijk in de basis mocht beginnen, omdat Ryan Gravenberch niet wedstrijdfit bleek te zijn. Met goede passes, mooie bewegingen en goed verdedigend werk liet hij zien waarom hij naar Amsterdam gehaald is. Dat leverde hem veel positieve reacties op.

'We moeten gaan bekijken wat het beste team is', zegt de trainer tijdens de persconferentie na de wedstrijd op de vraag of Kudus op lange termijn geen basisklant zou kunnen worden. 'Uiteindelijk zal blijken hoe dat in elkaar gaat vallen. Zeker in dit seizoen zul je meer spelers nodig hebben en zullen er wel eens wisselingen plaatsvinden. Zijn kwaliteiten passen precies in het Ajax-profiel.'