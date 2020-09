Live Journalism over de duizenden ongedocumenteerden in de stad

Ongedocumenteerden zijn al jaren kwetsbaar in hun arbeidssituatie, en nu tijdens de Coronacrisis verliezen velen van hen van de ene op de andere dag hun inkomsten. Vanavond organiseert De Balie Live Journalism een gesprek over de arbeidsrechten en de werkomstandigheden van ongedocumenteerden in Amsterdam. Het gesprek is live te volgen op AT5.

Duizenden mensen zonder papieren

Amsterdam telt naar schatting duizenden mensen zonder papieren die werken in onder meer schoonmaak, bouw en horeca en daarmee een belangrijke rol spelen in de economie van de stad. Cijfers van het Rode Kruis ondersteunen dit: want waar landelijk 'slechts' 27 procent van de sinds het uitbreken van de coronacrisis opgetuigde voedselhulp naar ongedocumenteerden gaat, is dat in Amsterdam bijna twee derde.

Suzanne Segaar van het Rode Kruis maakt zich zorgen om de grote groep die de losse eindjes niet meer aan elkaar weet te knopen: 'Gelukkig zijn er mensen die deze groep probeert te helpen, maar ik zie het als een stille ramp die erger wordt als er niet meer aandacht voor komt.'

In de knel

De crisis laat zien hoe ongedocumenteerden in de knel zitten. De Balie Live Journalism en AT5 volgen de situatie op de voet en doen dan ook de komende maanden onderzoek naar misstanden en uitbuitingen. Welke rechten worden geschonden en hoe houden we dit met elkaar in stand? Op de eerste gespreksavond vanavond spreken we veel met de zaal en is er een aantal mensen gevraagd hun verhaal te delen.

Eén van hen is Natalia Robledo-Contreras. Zij was jarenlang ongedocumenteerd en komt op voor hun rechten. Ook spreekt Faisol Iskandar. Hij is voorzitter van de Indonesische migrantenvakbond en werkt zonder papieren als schoonmaker. Anna Ensing van FairWork vertelt ons welke rechten ongedocumenteerden hebben. Ombudsman Arre Zuurmond doet onderzoek naar de omstandigheden van ongedocumenteerde Amsterdammers. Marcus Souza dos Santos is student van Braziliaanse afkomst en weet veel over de situatie van de grote groep Brazilianen in Amsterdam