Ondanks hotelstop kan gemeente aanvraag voor nieuw hotel in Pontsteiger niet weigeren

Ondanks een hotelstop en protesten van bewoners komt er waarschijnlijk toch een nieuw hotel in de Pontsteiger. Voor het Pontsteiger Capsules Hotel is begin dit jaar een aanvraag gedaan en een vergunning voor het hotel kan door de gemeente niet geweigerd worden.

Gemeenteraadslid Dennis Boutkan (PvdA) stelde deze zomer vragen over de vergunningsaanvraag voor het nieuwe hotel. Volgens hem zou er in de ruimte alleen een kantoor mogen komen. Maar volgens het stadsbestuur klopt dat niet.

Hotel past binnen bestemmingsplan

Op de betreffende locatie zit de bestemming 'gemengd' en dat betekent dat er naast een kantoor, ook horeca en een hotel gevestigd mag worden. 'Indien een hotelinitiatief past in een bestemmingsplan en voldoet aan alle andere wet- en regelgeving dan moet de omgevingsvergunning worden verleend', schrijft het stadsbestuur in een brief. De aanvraag voor het nieuwe hotel mag dus niet geweigerd worden door de gemeente ondanks de hotelstop die al sinds 2017 geldt.

Met die hotelstop wilde de gemeente een rem zetten op de groei van het aantal hotels in de stad. Maar plannen voor nieuwe hotels kunnen alleen geweigerd worden als het bestemmingsplan voor de aangevraagde locatie geen hotelfunctie toestaat. Het kan daardoor ook in de toekomst voorkomen dat aanvragen voor nieuwe hotels toch goedgekeurd moeten worden als daarvoor ruimte is in het bestemmingsplan.

Bewoners van de Pontsteiger, die het lowbudgethotel in de woontoren niet zien zitten, zullen er dus toch rekening mee houden dat het hotel er gaat komen.