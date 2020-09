Politie toont beelden van 'vermoedelijke' telefoondief in het centrum

Op beelden van donderdag 18 juni rond 17.30 uur is te zien hoe het slachtoffer aan komt lopen bij een verpleeghuis in de Vinkenstraat. Vanwege coronamaatregelen kan ze niet direct naar binnen en belt aan. Ze moet even wachten voor de schuifdeuren opengaan. 'De verdachte komt op dat moment in beeld. Hij loopt richting de intercom, maar belt niet aan. Hij gaat vervolgens achter het slachtoffer staan, kijkt even om zich heen en lijkt dan toe te slaan', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.