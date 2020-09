UvA-onderzoekers: aerosolen blijven lang hangen in onvoldoende geventileerde liftcabine

Aerosolen, minuscule druppels in de lucht, kunnen bij normaal gebruik tien tot twintig minuten blijven hangen in een liftcabine. Als de deuren van de lift permanent gesloten zijn, kan deze verblijftijd oplopen tot dertig minuten, terwijl dit slechts enkele minuten is als de liftdeuren permanent open staan.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van natuurkundigen Daniel Bonn en Cees van Rijn van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Aerosolen, die kleine respiratoire deeltjes bevatten, worden steeds vaker genoemd als een mogelijke wijze van overdracht van het coronavirus, al blijft besmetting via grotere druppels volgens het RIVM de voornaamste route. De onderzoekers hebben nu onderzocht hoe lang aerosoldruppels blijven hangen in de besloten ruimte van een ziekenhuislift.

Aerosoldeeltjes

De onderzoekers gebruikten een speciaal ontworpen spuitstuk om een reeks van enkele hoesten na te bootsen. Daarmee verspreidden ze een gecontroleerde hoeveelheid druppels, met dezelfde grootteverdeling als verdampte ademhalingsdruppels van een enkele hoest. Met een laser werden vervolgens het aantal aerosoldeeltjes geteld.

De experimenten werden uitgevoerd in liftcabines tijdens normaal gebruik, waarbij de deur ongeveer 10 tot 20 procent van de tijd open is. ‘We vonden dat het normaal gesproken 12 tot 18 minuten duurt voordat het aantal aerosoldeeltjes honderd keer minder is geworden tijdens zulk normaal gebruik, zowel in middelgrote als grote liftcabines’ aldus Bonn. ‘Bij permanent geopende liftdeuren wordt deze tijd gereduceerd tot 2 tot 4 minuten.’

Inademen

Luidruchtig spreken kan tot enkele honderdduizenden druppeltjes per minuut opleveren, terwijl één enkele hoest al een paar miljoen druppeltjes kan produceren. Afhankelijk van de besmettelijkheid van de geïnfecteerde patiënt, kan het inademen van deze druppeltjes zorgen voor tientallen tot vele duizenden RNA-kopieën van COVID-19 per minuut, aldus de onderzoekers.

Overigens is niet bekend wat de minimale besmettelijke dosis is. Er wordt echter gedacht dat de ernst van coronaziekteverschijnselen evenredig is met de dosis waarmee de besmetting gebeurt. Volgens de onderzoekers zouden aerosolen dus tot relatief mildere symptomen moeten leiden dan overdracht via direct contact.

Liftdeuren langer open

De onderzoekers raden aan om liftdeuren, indien mogelijk, langer open te laten staan en zo min mogelijk te praten en te hoesten in een lift, of een gezichtsmasker te dragen. Ook raden zij aan om de ventilatie in liften langer te laten draaien. Bovendien wordt de lucht in ziekenhuisliften nu vaak de cabine uitgezogen richting de liftschacht; de onderzoekers opperen om dit om te draaien, zodat er meer frisse lucht in de cabine komt.