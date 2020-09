Strengere coronaregels in bepaalde stadsdelen? 'In Madrid vinden ze dit discriminatie'

In Amsterdam raken relatief veel mensen besmet met het coronavirus, om die reden zijn er hier strengere regels van kracht dan in andere gemeentes. Maar tussen de stadsdelen zelf zitten ook verschillen. Is het daarom nodig om daar ook strengere regels in te voeren?

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT), denkt niet dat dit in Amsterdam zal gebeuren. 'Ik denk dat Amsterdam vergeleken bij Madrid meer een dorp is. Als je kijkt naar het aantal inwoners en kijkt naar de verspreiding van de infecties, dan zit het eigenlijk in heel Amsterdam en zie je kleine verschillen tussen stadsdelen.'

In Madrid kennen ze al grote verschillen tussen wijken. Zo zijn er sinds maandag gebieden waar bewoners niet uit mogen, tenzij ze naar werk, school of het ziekenhuis gaan. 'Ze sturen meer agenten naar die gebieden, zodat ze kunnen voorkomen dat mensen in en uit gaan', vertelt Maider Cara, die in Madrid woont. 'Je moet toestemming hebben voor je school of werk om de gebieden uit te gaan en je wordt gecontroleerd.'

De GGD maakte gisteren de coronacijfers bekend. Daaruit bleek dat een op de vijf coronabesmettingen in de stad wordt vastgesteld onder inwoners van Nieuw-West. Het aantal positief geteste bewoners per 10.000 ligt daar op 25. Alleen in Zuidoost is dat getal hoger: daar is het 26. Daarna komt het centrum 22, stadsdeel West en Oost volgen met 21. In Noord is het met 15 relatief laag.

De lockdown in Madrid leidt tot veel kritiek van bewoners. De wijken zijn uitgekozen omdat er meer dan 1000 per 100.000 bewoners besmet zijn, maar toch zijn die keuzes volgens Cara niet onomstreden. 'Mensen zeggen dat deze wijken vooral bewoond worden door mensen met een laag inkomen. Ze zeggen dat het discriminatie is en racisme. Dus ze zijn boos.'