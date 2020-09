Gerechtshof: jongen die homostel belaagde niet schuldig aan groepsbelediging

De 15-jarige jongen die in april een homostel op de Insulindeweg in Oost belaagde, is door het gerechtshof vrijgesproken van groepsbelediging.

De tiener riep terwijl hij aan het filmen was onder meer 'Vieze homootjes' en 'In Amsterdam, gay is not normal'. Eerder werd hij veroordeeld tot een leerstraf en een voorwaardelijke taakstraf van 25 uur. Hij ging tegen dat vonnis in beroep.

Belediging

Het gerechtshof vindt net als de rechtbank nog wel dat er sprake is van belediging van het stel. Van groepsbelediging zou echter geen sprake zijn, omdat er geen wens zou zijn om 'aan de inhoud daarvan bekendheid te geven buiten de kring van personen tot wie de uitlating rechtstreeks is gericht'.

Het gerechtshof stelt dat de jongen het zelfgemaakte filmpje niet heeft gedeeld. Het belaagde stel filmde ook en heeft die video wel verspreid. De jongen hoefde er volgens het gerechtshof geen rekening mee te houden dat zij met dat filmpje 'het (grotere) publiek zouden zoeken'.

Leerstraf

Hij wordt opnieuw veroordeeld tot een leerstraf. Daarbij wordt ingegaan op 'sociale vaardigheden, boosheidscontrole, antisociale attitude en denkfouten'. De voorwaardelijke taakstraf is van de baan omdat hij in een andere strafzaak al 'een forse voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden' heeft gekregen.

Het belaagde stel zou eerder van de tiener een schadevergoeding van opgeteld 850 euro krijgen. Het Gerechtshof heeft dat bedrag verlaagd naar 700 euro.