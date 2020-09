Gordon slachtoffer van gewelddadige woningoverval Zuid

Zanger en televisieprestentator Gordon is afgelopen zaterdag thuis in zijn woning in Zuid overvallen en ernstig mishandeld.

Dit bevestigt de zanger tegenover De Telegraaf. In de nacht van zaterdag op zondag drong een aantal overvallers de woning binnen. Ze bonden Gordon vast en bedreigden hem met de dood. Er zijn onder meer sieraden, creditcards en een Rolex-horloge buitgemaakt. 'Ik dacht dat ik zou worden vermoord. Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten maar ze bleven maar tegen me schreeuwen', verklaart Gordon tegenover de krant.

Nadat de indringers vertrokken slaagde Gordon er in zichzelf te bevrijden en naar buiten te vluchten. De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben. Er zijn onder meer camerabeelden uit de omgeving bekeken. Corona Eerder op zaterdag werd duidelijk dat Gordon besmet was met het coronavirus. Hij was om deze reden in thuisquarantaine.