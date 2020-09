'Als verdachten Rolex-bende spijt hebben, zou het ze sieren als ze zeggen waar het horloge is'

Het Rolex-horloge dat bij de gewelddadige beroving van de toen 62-jarige René van Dam werd buitgemaakt, is nog altijd spoorloos. Tijdens de zitting ontstond er vanochtend een korte discussie over tussen twee verdachten.

Van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam, werd op de Apollolaan in Zuid bij een bank van achteren aangevallen. Hij werd neergeslagen en raakte zwaar gewond. Zijn horloge werd meegenomen. De verdachten werden korte tijd later door de politie klemgereden, maar drie van hen wisten weg te rennen.

Ongemakkelijk

De rechter vroeg de verdachten waar het horloge was. 'Uit de gesprekken die in de auto zijn opgenomen valt op te maken dat mijn cliënt de Rolex niet had', zegt de advocaat van Mounir C., Chris Pittau. 'Dus de rechtbank trok ook de conclusie dat het iemand anders zou moeten zijn. Er vond een ongemakkelijke discussie plaats, mag ik wel zeggen, op zitting over wie hem nou had. Want feit is dat het horloge niet teruggevonden is.'

Mounir C. zei tijdens de discussie dat een medeverdachte het horloge had. 'Je moet gewoon bekennen vriend, neem gewoon je verantwoordelijkheid.' Maar die verdachte ontkende. Volgens hem zocht C. 'het makkelijkste slachtoffer'.

Bijzonder ernstig

'Het is natuurlijk al bijzonder ernstig dat iemand met zoveel geweld te maken krijgt en dat er iets van je wordt afgenomen wat je nooit meer terugziet', zegt persofficier Justine Asbroek. 'En als je dan vandaag op zitting de verdachten hoort zeggen dat ze er heel veel spijt van hebben, dan zou het ze ook sieren als ze zouden vertellen waar dat horloge is gebleven.'

Tijdens de beroving zat er ook al afluisterapparatuur in de auto van de verdachten. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de overval op Van Dam onverwacht kwam, omdat het slachtoffer snel werd uitgekozen en de groep normaal gesproken niet overdag berovingen pleegde. Ook zou er op dat moment door de politie niet rechtstreeks meegeluisterd zijn.

Dagelijks

Van Dam zei in een slachtofferverklaring, die door een vriend van hem werd voorgelezen, dat hij de excuses van de verdachten niet accepteert. Hij denkt nog dagelijks aan de overval en heeft er ook lichamelijk nog steeds last van.

'Het gaat nog steeds niet goed, het is voortdurend een proces van herstel en aandacht voor herstel', vertelt de vriend. 'En dat is het enige waar hij zich op dit moment mee bezig houdt.'