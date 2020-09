Syriër Safa voelt zich thuis in de stad: 'Ik werk hard en dat wil ik altijd blijven doen'

In 2015 zocht een grote groep Syrische vluchtelingen hun heil in Amsterdam. Dat is deze week vijf jaar geleden. Na jaren van oorlog moesten ze vluchten en kwamen in het onbekende Nederland terecht. De Syriërs bouwden een nieuw leven op in de stad. Hoe verging het hen? AT5 zocht enkele Syriërs op, vandaag spreken we Safa.

In Syrië had Safa, nu 35 jaar oud, haar leven goed op orde. Ze was de manager van een groot levensmiddelenbedrijf. Toen de oorlog uitbrak in haar vertrouwde land besloot zij om samen met haar familie te vluchten naar Nederland.

Na het leren van de Nederlandse taal heeft ze haar eigen cateringebedrijf Safas Kitchen opgericht. In haar gerechten wordt de Syrische, Palestijnse en Libanese keuken gecombineerd. Haar bedrijf werd een succes. 'Ik kook vanuit het hart en ik wil dat de Nederlandse mensen dat ook voelen en proeven', zegt ze. Ondanks haar fijne tijd in Nederland mist ze Syrië in elk opzicht. 'Ik mis mijn familie. Je familie is niet alleen je moeder, je broer, je zus. Je familie zijn ook je vrienden', zegt Safa met tranen in haar ogen. Haar toekomst ziet ze in Nederland voor zich. Ze wil Safas Kitchen nóg groter maken, want daar ligt haar passie. 'Ik werk hard en dat wil ik altijd blijven doen, voor mij, voor mijn familie, voor mijn toekomst en ook voor Amsterdam.'