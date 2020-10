KLM: akkoord met bijna alle bonden, behalve met de piloten

KLM heeft overeenstemming bereikt met zeven van de acht vakbonden over het herstructureringsplan dat vandaag aan het ministerie van Financiën wordt aangeboden. Daarmee heeft KLM handtekeningen van alle grond- en cabinebonden, alleen met pilotenbond VNV is geen deal

Het herstructureringsplan is een voorwaarde van minister Hoekstra van Financiën om KLM een lening te geven van 3,4 miljard euro. Het concept-plan wordt vandaag aan de minister aangeboden, meldt NH Nieuws.

Bij het cabinepersoneel is er overeenstemming op hoofdlijnen met VNC en FNV Cabine over zowel reductie van de arbeidsvoorwaarden als een sociaal plan. Bij het domein Grond is er een overeenkomst op hoofdlijnen over reductie van de arbeidsvoorwaarden met FNV Luchtvaart, CNV, De Unie, VKP en NVLT.

Gisteren meldde FNV nog dat zij niet akkoord gingen met het eindbod van KLM, maar volgens de maatschappij is de bond daarop teruggekomen. Alleen met pilotenvakbond VNV is geen akkoord bereikt.