Stuy boos over nieuwe coronabeperkingen kermis: 'Pretparken mogen ook open'

Het is nog maar de vraag of er volgende week een kermis is in het Westerpark. Kermiskoning Frans Stuy heeft van de gemeente te horen gekregen dat er maar een beperkt aantal mensen naar de kermis mag komen. Het is volgens hem daardoor niet rendabel om open te gaan.

De bedoeling was om de kermis maandag te gaan opbouwen, om vervolgens vrijdag open te gaan. 'Waarom zo laat', verzucht Stuy over de nieuw aangekondigde beperkingen. 'We weten al weken dat die besmettingen er zijn.'

Hij vindt het raar dat er onderscheid wordt gemaakt: 'Als je komend weekend naar pretparken gaat, dan kunnen de mensen gewoon lopen. Maar hier is het weer anders. Wij zijn een doorlopend evenement, net als een pretpark of een dierentuin.'

'Tweede keer'

In maart stond Stuy ook al op het punt om een kermis te openen, maar door de intelligente lockdown kon hij die op de openingsdag direct weer afbreken. 'Dit is de tweede keer dat ik die dertig mensen af moet zeggen. Vorige keer waren het 55 mensen die ik met hun attracties naar huis kon sturen.'

Stuy verwijst naar andere plaatsen waar ook besmettingen zijn en waar de kermissen wel mogen plaatsvinden. 'We zouden twee in- en uitgangen maken, we zouden de mensen gewoon in een looproute laten lopen. Dat hebben we allemaal gedaan.'