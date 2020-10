Meer opvangplekken nodig voor daklozen: 'We willen de anderhalve meter waarborgen’

'Er is gewoon te weinig plek' zegt Andy. Hij is al 20 jaar dakloos en vaste gast bij de opvanglocaties van De Regenboog Groep. Hij vertelt dat je soms wel twee uur buiten moet wachten om een plek te krijgen bij een inloophuis. 'Er zijn gewoon mensen die hebben binnen een plek nodig en die worden als het ware gewoon aan de kant gezet.' zegt hij.

Er moeten meer plekken komen om veilig te verblijven, stelt ook Kathleen Denkers locatiemanager van De Regenboog Groep. 'Meer plekken voor daklozen om veilig te zijn. We moeten nu te veel mensen weigeren, die blijven maar ronddolen in de stad. En ik denk dat niemand, en helemaal niet op dit moment, dat wil.'

Ook zijn er zorgen over de winteropvang, die normaal opent bij langere periodes koud weer. Op dit moment zijn er gesprekken gaande over extra plekken voor de winteropvang, maar daarover is nog niks duidelijk.