Marechaussee schiet man neer op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vanavond een man in zijn been geschoten op Schiphol.

Dat gebeurde in de vertrekhal. De man belaagde marechaussees met een mes. Hij reageerde daarna niet op oproepen om het mes neer te leggen.

De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Marechaussee is een onderzoek gestart en kan nog niks zeggen over de aanleiding of het motief. De marechaussees kwamen ter plaatse na een melding dat iemand met een groot mes was gezien in de vertrekhal.

Even later heeft de Marechaussee op Schiphol een tweede verdachte aangehouden die samen met de neergeschoten verdachte gezien was. De Marechaussee verwacht morgen met meer informatie over het incident te komen.

Het is niet de eerste keer dat de Marechaussee schoten lost op de luchthaven. Eind 2017 schoten marechaussees een man neer nadat hij een raam kapot had geslagen met een hamer en op hen af kwam.