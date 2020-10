Neergeschoten man die op Schiphol met mes dreigde is 27-jarige Tanzaniaan

Dat laat de Koninklijke Marechaussee weten. Marechaussees werden na een melding over de man door hem belaagd. De Tanzaniaan wilde het mes niet laten vallen en werd daarom in zijn been geschoten.

De man had al eerder voor overlast gezorgd. De Marechaussee gaat er niet van uit dat hij een terroristisch motief had. Er wordt nog verder onderzoek gedaan.

Hij is inmiddels geopereerd en wordt, omdat hij aangehouden is, in het ziekenhuis bewaakt door de Marechaussee. De Tanzaniaan wordt verdacht van verboden wapenbezit en bedreiging. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee had hij een 'enorm keukenmes' vast.

Na het bekijken van camerabeelden werd geconstateerd dat er een andere man was die contact met de Tanzaniaan had. Hij werd gisteravond opgepakt, maar uit het onderzoek bleek dat hij niets met het incident te maken had.