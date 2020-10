Stad Op de bres voor de nachtmetro: 'Die had er al moeten zijn, hoort gewoon bij een wereldstad'

De nachtbus kennen we, en ook veel treinen rijden 's nachts, maar dat geldt niet voor de metro. En dat moet veranderen, vinden Jens Buursink en Kadija Kabba uit Zuidoost. Ze maakten een podcast over het nut van de nachtmetro. 'Het is van supergroot belang voor de stad om mobiel te zijn, ook 's nachts.' Shereen Macnack van ons programma Wij Zijn Amsterdam zocht ze op.

De twee namen de MOB-Guerrilla Metro Podcast op vanuit metro 54. 'We hebben de podcast opgenomen om aandacht te vragen voor de nachtmetro', vertelt Jesper. 'Op de metro hebben we een onderzoek gedaan naar het belang van de metro en daarmee een pleidooi voor de nachtmetro, want het is gewoon belangrijk voor de stad dat 'ie er komt.'

'De metro moet zo snel mogelijk komen', gaat Jesper verder. 'Dus proefrijden is prima en dan gewoon meteen: boem.' Die proefritten staan gepland voor 2021, maar of de proef doorgaat is nog geen zekerheid, blijkt uit navraag bij de gemeente. 'Als het gaat om het ov ligt de focus momenteel op het in stand houden van de huidige dienstregeling en daarmee de bereikbaarheid van de stad waarborgen', zegt een woordvoerder van wethouder Dijksma (Verkeer en Vervoer). 'Door de coronacrisis hebben de vervoersbedrijven het hier al erg moeilijk mee. Om deze reden en het feit dat de horeca voorlopig niet tot laat open mag zijn en evenementen niet doorgaan, zal de uitvoering van het plan voor de nachtmetro op dit moment nog niet plaatsvinden.' 'Maar die metro had er natuurlijk al lang moeten zijn', is Jesper duidelijk. 'Ook voor mensen die 's nachts werken of uitgaan geldt: iedereen moet zich vrij door de stad kunnen bewegen. Dat betekent ook voor de mensen in Zuidoost dat ze eigenlijk het recht hebben om 's nachts op een makkelijke manier weer naar huis te kunnen.'

En daar zijn enkele voorbijgangers op metrostation Kraaiennest in Zuidoost het helemaal mee eens. 'Het zou zeker handig zijn zodat je niet op de bus hoeft te wachten of een taxi hoeft te pakken.' En ook een ander is niet te spreken over de huidige opties: 'Het duurt echt heel erg lang met de nachtbus, terwijl je er zo bent met de metro.' 'We hebben in totaal zes podcasts opgenomen en hebben op het ritme van de haltes verschillende items laten horen. Van muziek tot live acts en gesprekken met reizigers', vertelt Kadija. De podcast is vanaf zaterdag 10 oktober te beluisteren via de gangbare podcast-kanalen en de site van Vinger.