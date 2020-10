Halsema maakt geen uitzondering voor Protestantse Kerk Amsterdam

Maximaal dertig gelovigen mogen een dienst volgen in Amsterdamse gebedshuizen. Burgemeester Halsema is vandaag op bezoek geweest bij de Protestante Kerk Amsterdam (PKA). Zij vroegen haar deze week om een uitzondering te maken voor een aantal gebedshuizen in de stad. Deze uitzondering komt er dus niet.

Burgemeester Halsema in gesprek met de Protestantste Kerk Amsterdam

'De burgemeester vertelde ons dat er geen ruimte is vanwege alle besmettingen in de stad', zegt Wilfred Scholten, woordvoerder van de Protestantse Kerk Amsterdam. 'Wij begrijpen het wel gezien de situatie. Amsterdam is wat dat betreft een crisisgebied.'

Quote 'Wij begrijpen het wel gezien de situatie. Amsterdam is wat dat betreft een crisisgebied' wilfred scholten, protestantse kerken amsterdam

De burgemeester heeft de PKA gevraagd om mee te denken over het sociale welzijn in de stad om het geestelijke welzijn te bevorderen. 'Halsema wil met ons in gesprek blijven. En niet alleen met ons. Dat wil ze ook gaan doen met andere religieuze gemeenschappen', aldus Scholten. De vieringen in de kerken van de PKA gaan wel gewoon door. 'Met dertig mensen. Het is niet anders', sluit Scholten af.