Protestantse Kerk Amsterdam vraagt gemeente om uitzondering: 'Meer dan 30 gelovigen in grote gebedshuizen'

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) wil dat het voor een aantal grote gebedshuizen in de stad mogelijk wordt om met meer dan dertig gelovigen een dienst te volgen. 'De Westerkerk is heel groot, dan is dertig mensen wel heel weinig.'

Charlie Lou

Beperk de groepsgrootte tot maximaal dertig personen, houd anderhalve meter afstand tijdens de dienst en draag mondkapjes. Dat is momenteel het dringende overheidsadvies aan gebedshuizen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



De PKA, die zegt zich aan alle maatregelen te houden, wil hierover graag in overleg met de gemeente. ‘We vragen of er uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor een aantal gebedshuizen waar het praktisch mogelijk is om je aan de anderhalve meter-regel te houden met méér dan dertig personen’, zegt Rosaliene Israël, scriba van de PKA.

Wilfred Scholten, woordvoerder van de Protestantse Kerk vult haar aan. ‘De Westerkerk, dat is natuurlijk wel heel erg weinig, dertig mensen in zo’n grote kerk. Net als de Oude Kerk en de Noorderkerk. Daar proberen we uitzonderingen voor de krijgen.’ ‘We vragen niet alleen om uitzonderingen voor onze kerken in de stad. Ook voor andere religieuze gebedshuizen. Wij vragen dit vanwege de functie die de gebedshuizen hebben voor de stad. Juist in deze moeilijke tijd zijn dat plekken waar mensen bij elkaar kunnen komen om troost en inspiratie te vinden’, benadrukt Israël.

Maximaal dertig personen Vorige week kregen de gebedshuizen een brief van burgemeester Halsema, als voorzitter van de Veiligheidsregio. Daarin riep zij op de groepsgrootte te beperken tot maximaal dertig personen en anderhalve meter afstand te houden tijdens de dienst. Vanwege de vrijheid van godsdienst die in de Grondwet staat, is dit echter niet verplicht voor gebedshuizen. ‘Elke keer als er nieuwe maatregelen werden aangekondigd hebben wij deze meteen overgenomen. We nemen ook volstrekt onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt’, aldus Israël.

De PKA heeft in de brief niet gevraagd om een specifiek aantal personen in de gebedshuizen. ‘Dat moet echt in overleg gebeuren met de gemeente. Daarover gaan we graag het gesprek aan.’ Moskeeën hebben gehoor gegeven aan de oproep van Halsema en gingen zelfs een stap verder door hun deuren te sluiten. De PKA zegt ook in gesprek te gaan met andere religieuze gemeenschappen. Dit willen ze op korte termijn gaan doen.