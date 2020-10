Halsema vraagt gebedshuizen om groepsgrootte te beperken

Beperk de groepsgrootte tot maximaal dertig personen per ruimte en houdt de anderhalve meter afstand tijdens de dienst. Dat is het dringende advies dat Femke Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio doet in een brief aan gebedshuizen.

Ook sluit Halsema zich aan bij het dringende advies van de overheid om binnen mondkapjes te dragen. 'Dat advies geldt ook voor gebedshuizen.' De gebedshuizen hebben bij de brief ook een poster ontvangen waarmee bezoekers kunnen worden geïnformeerd over het dragen van een mondkapje.

Sinds dinsdag gelden er nieuwe landelijke regels om het coronavirus tegen te gaan. Een belangrijke regel is om samenkomsten in gebouwen te beperken tot maximaal dertig personen. Vanwege de vrijheid van godsdienst die in de Grondwet staat, is dit echter niet verplicht voor gebedshuizen.

'Niemand wil aan deze vrijheid komen, want de Grondwet is de basis van onze rechtstaat', schrijft Halsema in de brief. 'Tegelijkertijd is het nu echt noodzakelijk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan,

en bij grote gezelschappen is het risico groot.'