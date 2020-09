Mondkapjes in publieke binnenruimtes: waar gaat dat precies gelden?

Vandaag of morgen moet daar meer duidelijkheid over komen.

Maar wat is zo'n publieke binnenruimte dan precies? 'Het advies geldt in elk geval om horecazaken en winkels', vertelt een woordvoerder van de burgemeester. 'Maar de situatie is vrij snel ontstaan. We zijn dus nog aan het uitwerken om welke locaties het nog meer gaat.'

En daar wordt nogal verschillend over gedacht, zo blijkt uit een eerste rondgang van AT5. In sommige publieke binnenruimtes moet straks inderdaad een mondkapje worden gedragen. Terwijl er op andere plekken juist voor wordt gekozen om daar van af te zien.

Omdat het aantal besmettingen in de stad blijft stijgen, zijn er opnieuw lokale maatregelen doorgevoerd. Zo heeft de burgemeester aan ondernemers gevraagd om het mondkapje mee te nemen in het deurbeleid. Dat advies geldt vanaf 18.00 uur vanavond.

De bediening draagt overigens vanaf morgen wél sowieso een mondkapje. En daar kiezen meer restaurants voor, waaronder Café de Jaren. 'We geven zelf het goede voorbeeld en we zouden het fijn vinden als mensen dat volgen, maar we gaan dat niet verplichten. Het scheelt daarbij natuurlijk ook dat ons café heel groot is. Maar als gasten toch nog een mondkapje willen, dan kunnen ze die van ons krijgen.'

'Maar we verplichten het niet. Uiteindelijk is het ook de keuze van mensen zelf. We hebben bovendien een grote zaal, dus er is goed afstand te houden.'

Bij Vondelgym hebben ze dat advies alvast ter harte genomen. Daar moet in elk geval een mondkapje opgezet worden voordat iemand het gebouw in gaat, of als een sporter het toilet wil bezoeken. Tijdens de les mag het mondmasker afgezet worden.

Volgens hem is het in elk geval 'heel lastig om tijdens het sporten een mondkapje te dragen'. Wel kunnen sporters dat voor de les doen, zoals nu bij Vondelgym gebeurt.

Sportschoolhouders houden zich volgens NL Actief wel 'heel strikt' aan overige maatregelen, zoals afstand houden en desinfecteren.

'Maar het is de vraag of zo'n mondkapje dan als toegevoegde waarde wordt gezien', stelt de woordvoerder. 'Sportscholen zijn veelal ruim opgezette locaties. Ik denk dat ondernemers in een drukke winkelstraat er bijvoorbeeld anders tegenaan kijken.'

'Nog wel coulant'

Toch zijn er ook andere instellingen die er juist wel voor kiezen om het dragen van een mondkapje in te voeren. Onder meer bij het Rijksmuseum wordt dit - vanwege de veiligheid - verplicht gesteld. 'Al zijn we daar in de eerste week nog wel coulant in', vertelt een woordvoerder.

Van bezoekers wordt verwacht dat ze zelf een exemplaar meenemen. Mochten ze dat toch vergeten, dan zijn er mondkapjes te koop in de museumwinkel.

'Alles op alles voor een veilig bezoek'

Ook bezoekers van de Hermitage en de Nieuwe Kerk worden gevraagd om een mondkapje mee te nemen. 'Dat geldt bovendien voor het personeel. Daarmee zetten we alles op alles om te zorgen voor een rustig en veilig bezoek.'

Wie ergens gaat zitten, mag het mondkapje even afdoen. Tijdens het lopen geldt de mondkapjesplicht daarentegen wél. De regels gaan vanaf morgen in, al blijft het wel 'even aankijken de komende dagen'. 'Mensen moeten er ook aan kunnen wennen.'

Het Stedelijk Museum sluit zich hierbij aan. 'De mondkapjes zullen verplicht worden vanaf morgen. Net als onze Museumplein-collega's zullen we de eerste dagen enige coulance hebben voor wie het nog niet gewend is.'

Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Slotervaart, laat weten dat het dragen van een mondkapje verplicht is. Vanaf nu is bij elke dienst of preek de eerste minuten aandacht voor de coronamaatregelen en wordt bezoekers gevraagd zich te gaan testen bij klachten. Bezoekers zijn nog welkom, wel zegt Elforkani dat er een sluiting van de moskee wordt overwogen.

Nog geen definitief besluit

Andere instellingen zijn nog druk in overleg over het advies. Zo is er bij de OBA nog geen definitief besluit genomen, al ligt er wel een concept klaar. 'Zoals het er nu naar uit ziet gaan we werken met mondkapjes in alle vestigingen en is studeren straks niet meer mogelijk op alle OBA-locaties', vertelt een woordvoerder.

Verwarrend

Maar wordt het straks dan niet verwarrend, als het advies op de ene plek wel wordt overgenomen en op de andere niet?

'Mensen moeten voor zichzelf kiezen wat ze willen, de winkeliers kunnen daarbij helpen. Je moet met elkaar er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het virus ingedamd wordt', aldus de woordvoerder van de burgemeester.

Bijdragen

Als voorbeeld noemt hij de Bijenkorf. 'Daar worden bij de deur mondkapjes uitgedeeld. Wat ons betreft draagt dat bij aan het terugdringen van het aantal besmettingen. Maar we gaan ondernemers daar niet toe verplichten.'