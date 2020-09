Reacties op mondkapjes-advies: 'Je zadelt winkeliers op met een hele moeilijke beslissing'

MKB Amsterdam, de belangenvereniging van ondernemers in de stad, ziet het adviseren van mondkapjes als een 'halfzachte maatregel' die problemen kan opleveren. Koninklijke Horeca Nederland staat er wel achter.

Burgemeester Femke Halsema kwam vanavond met een advies dat verder ging dan de maatregelen die de landelijke overheid even daarvoor had aangekondigd. Ze vraagt iedereen die in 'publiek toegankelijke binnenruimtes' komt om een mondkapje te dragen en hoopt dat ondernemers dat opnemen in het deurbeleid. 'Hoe mooi het ook klinkt, je wordt als winkelier opgezadeld met een hele moeilijke beslissing', zegt Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam. Hij pleitte eerder nog voor een mondkapjesplicht in winkels om een tweede lockdown te voorkomen, maar vindt het advies van Halsema te vrijblijvend.

Quote 'Onduidelijkheid keert zich tegen degenen die het moeten handhaven, in dit geval de ondernemers' bart drenth, mkb amsterdam

'Als we iets hebben geleerd van de lokale proeven, dan is het dat je beter gediend bent met meer helderheid', zegt Drenth. 'Op de Dam hoefde je geen mondkapje te dragen en in de Kalverstraat wel, dat is heel lastig. En de onduidelijkheid keert zich tegen degenen die het moeten handhaven, in dit geval de ondernemers.' Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland denkt er anders over. 'Wij hebben er alle belang bij om mondkapjes ook aan te bevelen als het virus daarmee kan worden beperkt. Horeca-ondernemers hebben gezegd dat ze er minder moeite mee hebben als de sluitingstijden na deze periode weer verlaat kan worden.'

Quote 'Wij hebben er alle belang bij om mondkapjes ook aan te bevelen als het virus daarmee kan worden beperkt' pim evers, Koninklijke Horeca Nederland afdeling amsterdam

De sluitingstijd is door de landelijke overheid teruggebracht tot 22.00 uur en dat levert wel problemen op. 'De reserves zijn echt wel opgebrand. Economisch lijkt het wel op een lockdown zo. Godzijdank heeft Rutte nog gezegd dat ze denken aan financiële routes of compensatie. Het is wel van belang dat ze dan ook de horeca tegemoet komen. Zeker in Amsterdam, dat harder wordt geraakt dan de rest van het land.' Ook denkt hij niet dat uitgaan stopt na 22.00 uur. 'Groepjes jongeren zeiden tot nu toe niet als de kroeg sloot; "We gaan naar huis". Die gingen vaak verder feesten. Daar zal echt nog wel een campagne voor nodig zijn om daar goed door te dringen.'

Quote 'Er zullen heel veel schapen over de dam moeten, dan pas volgen er meer' BART DRENTH, MKB AMSTERDAM

Drenth denkt vooralsnog dat heel weinig winkels het mondkapje verplicht zullen stellen. 'De stap is heel groot als je het als enige doet. Want mensen zullen je misschien mijden of er onstaat gedoe. Er zullen heel veel schapen over de dam moeten, dan pas volgen er meer.' Hij hoopt dat grote ketens, zoals supermarkten, ermee zullen beginnen. Toch denkt hij dat die kans klein is, omdat ook zij bang zouden zijn dat klanten naar de concurrent gaan en omdat er vaak jonge mensen werken die het zullen moeten handhaven.